İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Davit Volkov "Zirə"də 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 11:16
    Davit Volkov Zirədə 100-cü matçını keçirib

    Misli Premyer Liqasının XXI turunun "Turan Tovuz"la oyunu "Zirə"nin futbolçusu Davit Volkov üçün yubiley xarakteri daşıyıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, o, Bakı klubunun heyətində 100-cü çempionat matçını keçirib.

    Gürcüstanlı hücumçu bu qarşılaşmalarda 36 qol vurub. D.Volkov Premyer Liqada "Zirə"nin formasında ilk oyununu 2020-ci il fevralın 1-də "Sabah"a qarşı (2:0) keçirib.

    Qeyd edək ki, Davit Volkov "Qəbələ" və "Sabah"da da çıxış edib.

    Davit Volkov yubiley matçı Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    11:48

    SİMURQ Liseyi yeni "Yasamal" və "Gənclik" korpusları ilə şagird qəbulunu açıq elan edir!

    Biznes
    11:42

    Valideynlər oğlan övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün "mygov"la müraciət edə bilərlər

    İKT
    11:40
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə daha 63 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    "ASAN xidmət indeksi" və "ASAN müraciət" informasiya sistemi üzrə ötənilki nəticələr açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:32

    İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    11:31

    Azərbaycanın turizm bələdçiləri xarici qonaqların dilində danışa bilirmi? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    11:30

    "Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:28

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti