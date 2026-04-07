    • 07 aprel, 2026
    • 10:03
    Dani Olmo Arsenalin təklifindən imtina edib

    İngiltərənin "Arsenal" klubu İspaniya təmsilçisi "Barselona"da çıxış edən Dani Olmonu heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report"un "Fichajes"ə istinadən verdiyi məlumata görə, "topçular" yayda 27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir.

    London klubu bunun üçün oyunçunu razı salmağa çalışır. "Arsenal" Olmo üçün qarşı tərəfə rəsmi təklif göndərməyə də hazır olub. Lakin İspaniya millisinin üzvü Kataloniya təmsilçisindən ayrılmaq istəmədiyini bildirib. Buna baxmayaraq, ingilislərin ona marağı qalmaqdadır. Klub skautları vəziyyəti izləməyə davam edəcəklər.

    Xatırladaq ki, Dani Olmonun "Barselona" ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyuna 8 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    10:14

    Tovuzda adam oğurluğunda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

    Hadisə
    10:13

    "Biznesə daxilolma" indikatoru ilə bağlı yeni Yol Xəritəsi təsdiq edilib

    Biznes
    10:10

    Perm diyarında məktəblinin bıçaqladığı müəllim ölüb

    Region
    10:03

    Dani Olmo "Arsenal"in təklifindən imtina edib

    Futbol
    09:50
    Foto

    Azərbaycanın turizm potensialı ilk dəfə İndoneziyada təqdim olunur

    Turizm
    09:49

    İsrail İrandakı infrastruktur obyektlərinə aid hədəflərin yenilənmiş siyahısını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    09:48

    Bakıda qarajların orta qiyməti martda 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    09:43

    Türkiyədə qanunsuz tikinti və rüşvətlə bağlı 20 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:35

    Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsində bu gün iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti