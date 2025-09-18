İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:13
    Dani Alveş sabiq klubuna kompensasiya ödəyəcək

    İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Dani Alveşi cinsi zorakılıq işi ilə əlaqədar Meksikanın "Pumas" klubuna kompensasiya ödəməyə məcbur edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Meksika təmsilçisi 2023-cü ildə cinsi zorakılıq ittihamı ilə həbs edilməsindən sonra müdafiəçi ilə müqaviləyə xitam vermişdi. 2024-cü ilin mayında FIFA-nın Mübahisələrin Həlli Palatası Meksika klubunu Alveşə müqavilənin vaxtından əvvəl ləğv edilməsinə görə kompensasiya ödəməli olduğuna qərar vermişdi.

    Artıq FIFA-nın klubun xeyrinə qərar çıxardığı bildirilib.

    Qeyd edək ki, 42 yaşlı sabiq müdafiəçi Meksika klubuna 2022-ci ildə transfer olunmuşdu.

