Coy Lens Mikels Azərbaycan Premyer Liqasında 50-ci qolunu vurub

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 11:02
    Coy Lens Mikels Premyer Liqada 50-ci qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki. onun yubileyi Misli Premyer Liqasının XXIII turunun "Qəbələ" ilə matçına (7:1) təsadüf edib.

    Dubla imza atan almaniyalı hücumçu qol sayını 50-yə çatdırıb.

    Azərbaycanda yalnız "Sabah"da forma geyinən Mikels 50-ci qolunu 102-ci oyununda vurub.

    O, turnirin tarixində 50 və daha çox qola imza atan 44-cü futbolçudur. Coy Lensə qədər Abdullah Zubir və Emin Mahmudov da bu siyahıya cari mövsüm daxil olub.

    Almaniyalı futbolçu 2021/2022 mövsümündə 11, növbəti çempionatda 17, 2023/2024 mövsümündə 1, ötən birincilikdə 9 dəfə fərqlənib. O, cari mövsümdə 12-ci dəfə rəqib qapılarına yol tapıb və hazırda çempionatın bombardiridir.

