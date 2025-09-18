İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblər

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 22:57
    Azərbaycanın minifutbol klubları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan Çempionlar Liqasında növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq "Aznur" kollektivi meydançaya çıxıb.

    Komanda qrup mərhələsinin II turunda əvvəlcə "Grupo Raxu Oviedo" (İspaniya) kollektivini, daha sonra "Pioneer Group Almaty" (Qazaxıstan) komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Birbaşa Bakı" qrup mərhələsinin III turunda "Red Start Belgrade" (Serbiya) klubuna heç bir şans tanımayıb - 7:0.

    "Zirə" - "Red Meat Burger Saloon Afula" (İsrail) matçı isə 2:2 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, "Aznur" ötən gün "Hoverla Zak Praqa" (Çexiya) ilə heç-heçə edib - 1:1. "Birbaşa Bakı" Rumıniya təmsilçisi "Rımniku Vılça" üzərində qələbə qazanıb (4:1), "Portu" ilə qolsuz bərabərə qalıb. "Zirə" Macarıstanın "Budapeşt" komandasını 2:0, Slovakiya təmsilçisi "Jakmart"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.

    minifutbol üzrə çempionlar liqası "Aznur" klubu "Birbaşa Bakı" klubu "zirə" minifutbol komandası

