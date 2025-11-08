İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    "Çelsi"nin müdafiəçisi İspaniya çempionatında çıxış edə bilər

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:17
    Çelsinin müdafiəçisi İspaniya çempionatında çıxış edə bilər

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun müdafiəçisi Mark Kukurelya İspaniya çempionatında çıxış edə bilər.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçuya "Atletiko" maraq göstərir.

    Klub ispaniyalı arxa xətt oyunçusu ilə 2026-cı ilin yayında danışıqlara başlamağı planlaşdırıb. Futbolçunun London təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin ortalarına qədərdir.

    Qeyd edək ki, M.Kukurelya cari mövsümdə meydana çıxdığı 15 matçda iki məhsuldar ötürmə müəllifi olub. "Transfermarkt" portalı "Barselona"nın yetirməsini 45 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

    "Çelsi" klubu İspaniya La Liqası

    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    12:55

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:53

    Aydın Kərimov: Şuşada yaxın 2 ay ərzində 3-cü yaşayış kompleksinin inşasına başlanılacaq

    Daxili siyasət
    12:52
    Video

    Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    12:48

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    12:41
    Foto

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    12:40

    NATO Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsinə namizəd seçimini davam etdirir - EKSKLÜZİV

    Region
    12:38
    Foto

    Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
