İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Çelsi"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"ın oyunlarını izləyəcəyik"

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 11:00
    Çelsinin baş məşqçisi: Qarabağın oyunlarını izləyəcəyik

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun baş məşqçisi Entso Mareska UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində üz-üzə gələcəkləri "Qarabağ"ın oyunlarını izləyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, yerli mətbuata açıqlama verən mütəxəssis sıx qrafiklə oynadıqlarını xatırladıb.

    O, növbəti matçlara köklənməli olduqlarını söyləyib:

    "Qələbə qazandığımız vaxtda belə irəli baxmaq lazımdır. Liqa Kubokunda "Vulverhempton"la (4:3) qarşılaşmadan sonra təyyarədə və avtobusda "Tottenhem"in oyunlarını izləməyə başladıq. Sonra isə "Qarabağ"ı izləyəcəyik. Dayanmaq olmaz. Növbəti matça köklənməli və hər dəfə yeni bir şey öyrənməlisən".

    Qeyd edək ki, "Çelsi" ötən gün İngiltərə Premyer Liqasının X turunda "Tottenhem"i məğlub edib - 1:0. London təmsilçisi noyabrın 5-də UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda "Qarabağ"ın qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası Entso Mareska Qarabağ - Çelsi

    Son xəbərlər

    11:35

    Mbappe Avropanın ən yaxşı liqalarındakı qol sayına görə Tyerri Anrini geridə qoyub

    Futbol
    11:30
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    11:25
    Foto

    Kürdəmirdə mikroavtobus heyvan sürüsünə çırpılıb, 10 baş qoyun tələf olub

    Hadisə
    11:16
    Foto

    Sahibə Qafarova Böyük Misir Muzeyinin açılış mərasimində iştirak edib

    Milli Məclis
    11:03

    İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən var

    Hadisə
    11:00

    "Çelsi"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"ın oyunlarını izləyəcəyik"

    Futbol
    10:45
    Foto

    Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:28

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasında qazaxıstanlı idman direktoru təyinat alıb

    Fərdi
    10:25

    Türkiyədə dəyəri 62 milyon dollardan çox olan narkotik maddə ələ keçirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti