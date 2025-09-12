"Çelsi" heyətini hücumçu ilə gücləndirib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 16:16
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Çelsi" heyətini hücumçu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Fransanın "Strasburq" klubundan Emanuel Emeqa ilə müqavilə imzalanıb. 22 yaşlı niderlandlı futbolçunun "Çelsi"yə 2026-cı ildə qoşulacağı bildirilib. O, ötən mövsüm I Liqada meydana çıxdığı 27 oyunda 14 qola və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.
