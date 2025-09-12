İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Çelsi" heyətini hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:16
    Çelsi heyətini hücumçu ilə gücləndirib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Çelsi" heyətini hücumçu ilə gücləndirib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Fransanın "Strasburq" klubundan Emanuel Emeqa ilə müqavilə imzalanıb. 22 yaşlı niderlandlı futbolçunun "Çelsi"yə 2026-cı ildə qoşulacağı bildirilib. O, ötən mövsüm I Liqada meydana çıxdığı 27 oyunda 14 qola və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.

    "Çelsi" klubu "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası hücumçu transfer

    Son xəbərlər

    17:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    17:13

    CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edib

    Digər ölkələr
    17:08

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    17:00

    Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənir

    Digər ölkələr
    16:59

    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    "Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olub

    Futbol
    16:44

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    16:39

    Tramp: Çarli Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs ehtimal ki, həbs olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti