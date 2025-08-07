Haqqımızda

Bolqarıstanda çıxış etmiş azərbaycanlı futbolçu: “Sabah” səfərdən ən azı heç-heçə ilə dönə bilər"

Bolqarıstanda çıxış etmiş azərbaycanlı futbolçu: “Sabah” səfərdən ən azı heç-heçə ilə dönə bilər" UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində “Sabah”ın rəqibi olan “Levski”nin çıxış etdiyi Bolqaıstan çempionatı əvvəlki səviyyədə deyil.
Futbol
7 avqust 2025 14:45
Bolqarıstanda çıxış etmiş azərbaycanlı futbolçu: “Sabah” səfərdən ən azı heç-heçə ilə dönə bilər

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində bu gün “Levski” ilə qarşılaşacaq "Sabah" Bolqarıstandan ən azı heç-heçə ilə dönə bilər.

Bunu “Report”a açqlamasında Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Emin Quliyev deyib.

Futbolçu kimi Bolqarıstanın “Liteks” və “Çerno More” klublarında çıxış etmiş 48 yaşlı sabiq müdafiəçi Bakı təmsilçisinə inanır:

“Mən Bolqarıstanda oyandığım dönəmlərdə “Levski” yaxşı komanda idi. Həmçinin çempionatları da güclü idi. Son vaxtlar isə bir qədər zəifləyiblər, əvvəlki kimi deyil. “Levski”nin hansı səviyyədə olması barədə dəqiq nəsə deyə bilmərəm. Amma “Sabah”ın son oyunlarına baxmışam. Normal futbol sərgiləyirlər. İnanıram ki, şans bizim tərəfimizdə olacaq. “Sabah” səfərdən ən azı heç-heçə ilə dönə bilər. Lakin bunun üçün oynamalısan, vuruşmalısan. Nəinki Bolqarıstan klubuna, bütün komandalara qarşı köklənməlisən. Eyni zamanda rəqibə də hörmət etmək lazımdır”.

Qeyd edək ki, "Levski" - "Sabah" görüşü Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı Georgi Asparuxov adına stadionda, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Milan İngiltərə klubunun təklifini rədd edib
"Milan" İngiltərə klubunun təklifini rədd edib
7 avqust 2025 14:30
İmişli rəsmisi: Quba Olimpiya Kompleksində paltardəyişmə otaqlarını və çəkiliş zonalarını təmir etdirəcəyik
"İmişli" rəsmisi: "Quba Olimpiya Kompleksində paltardəyişmə otaqlarını və çəkiliş zonalarını təmir etdirəcəyik"
7 avqust 2025 13:45
Afrika klubuna keçən azərbaycanlı futbolçu: İş icazəsi təxminən 10 günə həll olunmalıdır
Afrika klubuna keçən azərbaycanlı futbolçu: "İş icazəsi təxminən 10 günə həll olunmalıdır"
7 avqust 2025 12:57
AFFA rəsmisi: Demək olar ki, İntizam Məcəlləsinin bütün maddələrində dəyişiklik edilib
AFFA rəsmisi: "Demək olar ki, İntizam Məcəlləsinin bütün maddələrində dəyişiklik edilib"
7 avqust 2025 12:24
Kəpəzin sabiq futbolçusu Zaqatalada çıxış edəcək
"Kəpəz"in sabiq futbolçusu "Zaqatala"da çıxış edəcək
7 avqust 2025 12:12
Sabah Bolqarıstanda dəstəksiz qalmayacaq
"Sabah" Bolqarıstanda dəstəksiz qalmayacaq
7 avqust 2025 11:34
Karvan-Yevlax I Liqa təmsilçisi ilə yoxlama görüşü keçirəcək
"Karvan-Yevlax" I Liqa təmsilçisi ilə yoxlama görüşü keçirəcək
7 avqust 2025 11:20
Sumqayıtla Qəbələ bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər
"Sumqayıt"la "Qəbələ" bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər
7 avqust 2025 11:05
Barselona qapıçını kapitanlıqdan məhrum edir
"Barselona" qapıçını kapitanlıqdan məhrum edir
7 avqust 2025 11:01
Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib
Kolumbiya millisinin futbolçusu İtaliyada klubunu dəyişib
7 avqust 2025 10:33

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi