Bolarıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub
Futbol
- 24 sentyabr, 2025
- 16:13
Futbol üzrə Bolarıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Futbol İttifaqı məlumat yayıb.
Yığma yerli mütəxəssis Aleksandar Dimitrova tapşırılıb.
49 yaşlı baş məşqçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. A.Dimitrov bu postda İlian İliyevi əvəzləyib.
