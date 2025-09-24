İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Bolarıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:13
    Bolarıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub

    Futbol üzrə Bolarıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Futbol İttifaqı məlumat yayıb.

    Yığma yerli mütəxəssis Aleksandar Dimitrova tapşırılıb.

    49 yaşlı baş məşqçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. A.Dimitrov bu postda İlian İliyevi əvəzləyib.

