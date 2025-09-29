İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Barselona" yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzatdığını açıqlayıb

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:20
    Barselona yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzatdığını açıqlayıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Mark Bernalla müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisi məlumat yayıb.

    18 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni sözləşməsi 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Bernal cari mövsüm La Liqada iki matçda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

