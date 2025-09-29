"Barselona" yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzatdığını açıqlayıb
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 17:20
İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Mark Bernalla müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisi məlumat yayıb.
18 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni sözləşməsi 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Bernal cari mövsüm La Liqada iki matçda iştirak edib və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
