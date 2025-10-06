İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Barselona"nın hücumçusu zədələnib

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:25
    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Markus Reşford zədələnib.

    "Report" "Diario Sport"a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı hücumçu "Sevilya"ya uduzduqları La Liqanın VIII turunun oyununda sıradan çıxıb.

    İngiltərəli forvard matçın sonlarında zədə alıb. Kataloniya təmsilçisi oyunçunun durumunun dəqiqləşməsi üçün onu müayinələrdən keçirməyi planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, "Barselona" sözügedən matçda 1:4 hesabı ilə uduzub.

