"Barselona"nın futbolçusu Ronaldunun komanda yoldaşı ola bilər
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 17:59
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Mark Bernal Portuqaliya millisinin ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldunun komanda yoldaşı ola bilər.
"Report" "Sportbible" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Əl-Nəsr" 18 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə cəlb etmək niyyətindədir.
Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Diter Flik gənc oyunçunun klubda qalmasını istəyir.
Qeyd edək ki, "Barselona"nın yetirməsi 2024-cü ildə əsas komandada debüt edib.
