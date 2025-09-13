İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Barselona"nın futbolçusu Ronaldunun komanda yoldaşı ola bilər

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 17:59
    Barselonanın futbolçusu Ronaldunun komanda yoldaşı ola bilər

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Mark Bernal Portuqaliya millisinin ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldunun komanda yoldaşı ola bilər.

    "Report" "Sportbible" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Əl-Nəsr" 18 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə cəlb etmək niyyətindədir. 

    Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Diter Flik gənc oyunçunun klubda qalmasını istəyir.

    Qeyd edək ki, "Barselona"nın yetirməsi 2024-cü ildə əsas komandada debüt edib.

    Mark Bernal Barselona klubu Kriştianu Ronaldu transfer

