"Barselona"nın baş məşqçisi "Real"la matçda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:38
    Barselonanın baş məşqçisi Realla matçda komandasına kömək edə bilməyəcək

    İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) İntizam Komitəsi "Barselona" klubunun baş məşqçi Hans-Diter Flikin qırmızı vərəqə ilə bağlı apellyasiya şikayətini qəbul etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis La Liqanın X turunda qarşılaşacaqları "Real"la (Madrid) matçda komandasına kömək edə bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, 60 yaşlı baş məşqçi ötən tur "Jirona" ilə keçirilən oyunun 90+1-ci dəqiqəsində ikinci sarı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırılmışdı. Xarici KİV-də yer alan məlumata görə, "Barselona" RFEF-in qərarından Apellyasiya Komitəsinə müraciət etməyi planlaşdırır.

    "Barselona" klubu Hans-Diter Flik La Liqa RFEF

