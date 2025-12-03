"Barselona"ın futbolçusu üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:56
    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Dani Olmo üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    "Report" Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin "Atletiko"ya qarşı La Liqanın XIX turunun oyununda zədələnməsi səbəb olub.

    66-cı dəqiqədə əvəzlənən oyunçu çiynindən xəsarət alıb.

    Qeyd edək ki, Dani Olmo cari mövsüm "Barselona" forması ilə 17 oyunda 4 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, "Barselona" "Atletiko"nu 3:1 hesabı ilə üstələyib.

