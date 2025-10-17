Bakıda amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının açılış mərasimi keçirilib
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 12:32
Bakıda amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası turnirinin açılış mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, mərasim "Bayıl Arena"da baş tutub.
Tədbirdə AFFA rəsmiləri, C qrupunda mübarizə aparacaq ölkə təmsilçilərinin nümayəndələri və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.
Öncə Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib. Rəsmi çıxışlardan sonra isə tədbir bədii hissə ilə davam edib.
Qeyd edək ki, C qrupunun oyunlarına bu gün start veriləcək. Üç gün davam edəcək turnirdə 5 komanda – Azərbaycan, Belçika, İsrail, Ukrayna və Niderland milliləri mübarizə aparacaqlar.
C qrupunun bütün oyunları "Bayıl Arena"da keçiriləcək. Turnirin açılış matçında Azərbaycan millisi Belçika ilə üz-üzə gələcək.
