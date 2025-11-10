İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaq

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 19:01
    Babək Quliyev Türkiyə - Ukrayna matçının hakim-inspektoru olacaq

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan bildirilib.

    Məlumata görə, o, 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 14-də keçiriləcək Türkiyə – Ukrayna görüşünün hakim-inspektoru olacaq.

    H qrupunun qarşılaşması İstanbulda yerləşən "Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan" stadionunda baş tutacaq.

    Babək Quliyev Türkiyə – Ukrayna matçı hakim-inspektor

