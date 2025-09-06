Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliya yığmasına məğlub olub

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda yer aldığı B qrupunda Portuqaliya ilə üz-üzə gəlib. 

    Barseluş şəhərindəki "Estadio Cidade" stadionunda gerçəkləşən matç rəqibin qələbəsi ilə bitib - 5:0. 

    Qeyd edək ki, U-21 növbəti matçını sentyabrın 9-da Bakıda Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.

