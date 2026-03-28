    Azərbaycanın U-19 millisi Şimali İrlandiyaya uduzub

    Futbol
    • 28 mart, 2026
    • 19:01
    Azərbaycanın U-19 millisi Şimali İrlandiyaya uduzub

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şimali İrlandiyaya məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 rəqibinə 1:2 hesabı ilə uduzub.

    Görüşdə hesabı 25-ci dəqiqədə Tuncay Əhmədov açıb.

    Matç Litvanın Kaunas şəhərindəki "Raudondvario" stadionunda keçirilib.

    Xatırladaq ki, İlham Yadullayevin baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi ilk görüşdə meydan sahibi Litvaya uduzub - 0:4.

