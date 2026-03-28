Azərbaycanın U-19 millisi Şimali İrlandiyaya uduzub
Futbol
- 28 mart, 2026
- 19:01
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Şimali İrlandiyaya məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 rəqibinə 1:2 hesabı ilə uduzub.
Görüşdə hesabı 25-ci dəqiqədə Tuncay Əhmədov açıb.
Matç Litvanın Kaunas şəhərindəki "Raudondvario" stadionunda keçirilib.
Xatırladaq ki, İlham Yadullayevin baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi ilk görüşdə meydan sahibi Litvaya uduzub - 0:4.
19:32
SEPAH: ABŞ-nin MQ9 PUA-sı və F-16 qırıcı təyyarəsi vurulubRegion
19:15
Foto
Azərbaycan sablyaçısı Palina Kaspiaroviç Daşkənddə bürünc medal qazanıbFərdi
19:11
Foto
Quba-Xınalıq yolunda avtomobillərin hərəkəti bərpa olunubİnfrastruktur
19:04
Video
BŞİH müavini yağışın fəsad yaratdığı ərazilərə baxış keçirib, tapşırıqlar veribHadisə
19:01
Azərbaycanın U-19 millisi Şimali İrlandiyaya uduzubFutbol
18:45
Pezeşkian ABŞ-nin vədlərinə inanmırRegion
18:26
Foto
Video
DİN: Vətəndaşlara yerində köməklik göstərilirDaxili siyasət
18:23
İran "Nüvə silahının yayılmaması haqqında" müqavilədən çıxa bilərRegion
18:18