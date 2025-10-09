İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:32
    19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoldaşlıq oyunu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Elxan Abdullayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Özbəkistanla üz-üzə gəlib.

    Daşkənddəki qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb.

    Qeyd ki, U-19 bu rəqiblə ikinci matçı oktyabrın 12-də keçirəcək.

