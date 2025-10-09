Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib
Futbol
- 09 oktyabr, 2025
- 17:32
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoldaşlıq oyunu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Elxan Abdullayevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Özbəkistanla üz-üzə gəlib.
Daşkənddəki qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb.
Qeyd ki, U-19 bu rəqiblə ikinci matçı oktyabrın 12-də keçirəcək.
