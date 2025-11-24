Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 10:02
18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma noyabrın 30-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
U-18-ə dəvət edilən futbolçular:
|N.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Məhdi Həsənov
|Neftçi
|2
|Xəqan Şükürov
|Zirə
|3
|Nicat Kərimov
|Qəbələ
|4
|Murad Qurbanov
|Zirə
|5
|Elşən Atakişiyev
|Neftçi
|6
|Fərid Cabbarlı
|Zirə
|7
|Tuncay Əhmədov
|-
|8
|Məhəmmədəli Məmmədov
|Turan Tovuz
|9
|Tunar Muradov
|Turan Tovuz
|10
|Ramal Abışov
|EFA
|11
|Müseyib Bəşirov
|Qəbələ
|12
|İlkin Həzizadə
|Sumqayıt
|13
|Cavidan Eminov
|Turan Tovuz
|14
|Vüsal Kərimov
|Neftçi
|15
|Ariz Kərimov
|Qəbələ
|16
|Toğrul Haqverdiyev
|EFA
|17
|Hüseyn Məmmədov
|Zirə
|18
|Nihad İsaqov
|Kəpəz
|19
|Nurlan Zeynallı
|Sumqayıt
|20
|Tunar Rzayev
|-
|21
|Əhliman Suleymanzadə
|Zirə
|22
|İmran Suleymanzadə
|Zirə
|23
|Emil Usubov
|Zirə
|24
|Ruslan Quliyev
|Kəpəz
|25
|Nicat Məhərrəmov
|Neftçi
|26
|Əlibaba Fətəliyev
|-
|27
|Elnur Abdullayev
|Neftçi
