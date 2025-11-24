İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:02
    Azərbaycanın U-18 millisinin toplanış üçün heyəti açıqlanıb

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının təlim-məşq toplanışı üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma noyabrın 30-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

    U-18-ə dəvət edilən futbolçular:

    N. Ad/Soyad Klub
    1 Məhdi Həsənov Neftçi
    2 Xəqan Şükürov Zirə
    3 Nicat Kərimov Qəbələ
    4 Murad Qurbanov Zirə
    5 Elşən Atakişiyev Neftçi
    6 Fərid Cabbarlı Zirə
    7 Tuncay Əhmədov -
    8 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
    9 Tunar Muradov Turan Tovuz
    10 Ramal Abışov EFA
    11 Müseyib Bəşirov Qəbələ
    12 İlkin Həzizadə Sumqayıt
    13 Cavidan Eminov Turan Tovuz
    14 Vüsal Kərimov Neftçi
    15 Ariz Kərimov Qəbələ
    16 Toğrul Haqverdiyev EFA
    17 Hüseyn Məmmədov Zirə
    18 Nihad İsaqov Kəpəz
    19 Nurlan Zeynallı Sumqayıt
    20 Tunar Rzayev -
    21 Əhliman Suleymanzadə Zirə
    22 İmran Suleymanzadə Zirə
    23 Emil Usubov Zirə
    24 Ruslan Quliyev Kəpəz
    25 Nicat Məhərrəmov Neftçi
    26 Əlibaba Fətəliyev -
    27 Elnur Abdullayev Neftçi
