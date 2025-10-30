Azərbaycanın U-17 millisi Moldova ilə heç-heçə edib
30 oktyabr, 2025
- 16:52
Azərbaycanın 17 yaşadək qız futbolçulardan ibarət millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, B Liqasının I qrupunda yer alan komanda Moldova ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-17 qrupda keçirdiyi ilk iki görüşdə Uelsə 0:7, Kosovoya isə 0:6 hesabı ilə məğlub olub.
