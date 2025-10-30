İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 16:52
    Azərbaycanın U-17 millisi Moldova ilə heç-heçə edib

    Azərbaycanın 17 yaşadək qız futbolçulardan ibarət millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, B Liqasının I qrupunda yer alan komanda Moldova ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-17 qrupda keçirdiyi ilk iki görüşdə Uelsə 0:7, Kosovoya isə 0:6 hesabı ilə məğlub olub.

    U-17 U-17 qızlar Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

