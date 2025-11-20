İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ikinci oyununu keçirib

    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:51
    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ikinci oyununu keçirib

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ikinci oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, U-15 Bolqarıstan ilə üz-üzə gəlib.

    Kişineuda yerləşən Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzində keçirilən görüş rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-15 turnirdəki ilk matçında monteneqrolu həmyaşıdlarına 0:1 hesabı ilə uduzmuşdu. Komanda növbəti görüşünü noyabrın 23-də meydan sahiblərinə qarşı keçirəcək.

    U-15 UEFA İnkişaf Turniri Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    15:49
    Video

    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:48

    Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıb

    Fərdi
    15:44

    Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcək

    Maliyyə
    15:41

    Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:39

    Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilir

    Maliyyə
    15:38

    Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

    Futbol
    15:36

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    15:32

    DSMF-nin gələnilki xərclərinin 97 %-ə yaxını əhaliyə ödənişlər olacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti