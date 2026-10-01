Azərbaycanın qızlardan ibarət U-17 millisi Kosovoya uduzub
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 16:20
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17 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyununda Kosovo ilə üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının B1 qrupunun matçı rəqibin 8:3 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-17 millisi növbəti matçını oktyabrın 4-də Albaniyaya qarşı keçirəcək. Milli ilk görüşündə İrlandiyaya 0:16 hesabı ilə uduzub.
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