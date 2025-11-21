Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin beynəlxalq turnir üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 21 noyabr, 2025
- 15:19
Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası noyabrın 24-dən dekabrın 3-dək Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" xəbər verir ki, milli Dəkkə şəhərində "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində Banqladeş və Malayziya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
Komanda noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də Banqladeş ilə Milli Stadionda qarşılaşacaq.
Yığmanın turnir üçün heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|N.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Aytac Şərifova
|Yüksekova (Türkiyə)
|2
|Günay İsmayılova
|Neftçi
|3
|Mehriban Şahməmmədova
|ALG Spor (Türkiyə)
|4
|Nigar Mirzəliyeva
|Zenit (Rusiya)
|5
|Jalə Məhsimova
|Yüksekova (Türkiyə)
|6
|Kamilla Məmmədova
|Yelimay (Qazaxıstan)
|7
|Ayşən Əhmədova
|Amed Spor (Türkiyə)
|8
|Alina Nəhmədova
|Neftçi
|9
|Aysun Muradova
|Haymana Spor (Türkiyə)
|10
|Nərgiz Hacıyeva
|Aktobe (Qazaxıstan)
|11
|Yeliz Acar
|Beşiktaş (Türkiyə)
|12
|Aydan Həsənova
|Neftçi
|13
|Manə Mollayeva
|Neftçi (Azərbaycan)
|14
|Fidan Cəfərova
|Hakkarigücü (Türkiyə)
|15
|Peritan Bozdağ
|Fənərbağça (Türkiyə)
|16
|Vüsalə Seyfəddinova
|Neftçi
|17
|Firəngiz Teymurova
|Neftçi
|18
|Vüsalə Hacıyeva
|Yüksekova (Türkiyə)
|19
|Esra Manya
|Beşiktaş (Türkiyə)
|20
|Kristina Bakarandze
|Liman
|21
|Coşqunə Əliyeva
|Neftçi
|22
|Sevinc Cəfərzadə
|Yüksekova (Türkiyə)
|23
|Röya Əliyeva
|Neftçi
