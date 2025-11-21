İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin beynəlxalq turnir üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin beynəlxalq turnir üçün heyəti açıqlanıb

    Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası noyabrın 24-dən dekabrın 3-dək Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, milli Dəkkə şəhərində "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirində Banqladeş və Malayziya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

    Komanda noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də Banqladeş ilə Milli Stadionda qarşılaşacaq.

    Yığmanın turnir üçün heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

    N. Ad/Soyad Klub
    1 Aytac Şərifova Yüksekova (Türkiyə)
    2 Günay İsmayılova Neftçi
    3 Mehriban Şahməmmədova ALG Spor (Türkiyə)
    4 Nigar Mirzəliyeva Zenit (Rusiya)
    5 Jalə Məhsimova Yüksekova (Türkiyə)
    6 Kamilla Məmmədova Yelimay (Qazaxıstan)
    7 Ayşən Əhmədova Amed Spor (Türkiyə)
    8 Alina Nəhmədova Neftçi
    9 Aysun Muradova Haymana Spor (Türkiyə)
    10 Nərgiz Hacıyeva Aktobe (Qazaxıstan)
    11 Yeliz Acar Beşiktaş (Türkiyə)
    12 Aydan Həsənova Neftçi
    13 Manə Mollayeva Neftçi (Azərbaycan)
    14 Fidan Cəfərova Hakkarigücü (Türkiyə)
    15 Peritan Bozdağ Fənərbağça (Türkiyə)
    16 Vüsalə Seyfəddinova Neftçi
    17 Firəngiz Teymurova Neftçi
    18 Vüsalə Hacıyeva Yüksekova (Türkiyə)
    19 Esra Manya Beşiktaş (Türkiyə)
    20 Kristina Bakarandze Liman
    21 Coşqunə Əliyeva Neftçi
    22 Sevinc Cəfərzadə Yüksekova (Türkiyə)
    23 Röya Əliyeva Neftçi
    Futbol Azərbaycan millisi FIFA Tri Nations Women’s Football Series 2025 Malayziya Banqladeş

    Son xəbərlər

    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    15:35

    "Azərreyl"in baş məşqçisi: "Optimal heyətlə oynaya bilmədiyimiz üçün Niderland klubuna uduzduq"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti