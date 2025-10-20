Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 17:45
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası oktyabrın 21-dən 28-dək Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" xəbər verir ki, milli toplanış çərçivəsində oktyabrın 24-ü və 27-də Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək.
Milliyə çağırılan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
|N
|SOYAD
|KLUB
|1
|Aytac Şərifova
|Yüksekova (Türkiyə)
|2
|Nərgiz Əliyeva
|Fatih Vətən (Türkiyə)
|3
|Nigar Mirzəliyeva
|Zenit (Rusiya)
|4
|Manə Mollayeva
|Neftçi
|5
|Jalə Məhsimova
|Yüksekova (Türkiyə)
|6
|Kristina Bakarandze
|Liman
|7
|Fidan Cəfərova
|Hakkarigücü (Türkiyə)
|8
|Kamilla Məmmədova
|Yelimay (Qazaxıstan)
|9
|Coşqunə Əliyeva
|Neftçi
|10
|Sevinc Cəfərzadə
|Yüksekova (Türkiyə)
|11
|Ayşən Əhmədova
|Amed Spor (Türkiyə)
|12
|Alina Dorofeyeva
|Rubin Kazan (Rusiya)
|13
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi
|14
|Alina Nəhmədova
|Neftçi
|15
|Aysun Muradova
|Haymana Spor (Türkiyə)
|16
|Peritan Bozdağ
|Fənərbağça (Türkiyə)
|17
|Xanım Əsədova
|Neftçi
|18
|Vüsalə Seyfəddinova
|Neftçi
|19
|Nərgiz Hacıyeva
|Aktobe (Qazaxıstan)
|20
|Firəngiz Teymurova
|Neftçi (Azərbaycan)
|21
|Vüsalə Hacıyeva
|Yüksekova (Türkiyə)
|22
|Mədinə Curuqova
|Neftçi
|23
|Esra Manya
|Beşiktaş (Türkiyə)
24 oktyabr
19:00. Qazaxıstan - Azərbaycan
Hakimlər: Gulşoda Saidkulova, Kristina Sereda, Xayriniso Erkiniva, Roziyabonu Yusupova (hamısı Özbəkistan).
Çimkənd şəhər stadionu
27 oktyabr
14:00. Qazaxıstan - Azərbaycan
Hakimlər: Roziyabonu Yusupova, Kristina Sereda, Xayriniso Erkiniva, Gulşoda Saidkulova (hamısı Özbəkistan).
Çimkənd şəhər stadionu
