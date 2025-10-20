İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:45
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası oktyabrın 21-dən 28-dək Qazaxıstanın Çimkənd şəhərində təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, milli toplanış çərçivəsində oktyabrın 24-ü və 27-də Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

    Milliyə çağırılan futbolçuların adlarını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

    N SOYAD KLUB
    1 Aytac Şərifova Yüksekova (Türkiyə)
    2 Nərgiz Əliyeva Fatih Vətən (Türkiyə)
    3 Nigar Mirzəliyeva Zenit (Rusiya)
    4 Manə Mollayeva Neftçi
    5 Jalə Məhsimova Yüksekova (Türkiyə)
    6 Kristina Bakarandze Liman
    7 Fidan Cəfərova Hakkarigücü (Türkiyə)
    8 Kamilla Məmmədova Yelimay (Qazaxıstan)
    9 Coşqunə Əliyeva Neftçi
    10 Sevinc Cəfərzadə Yüksekova (Türkiyə)
    11 Ayşən Əhmədova Amed Spor (Türkiyə)
    12 Alina Dorofeyeva Rubin Kazan (Rusiya)
    13 Ayşən Salamzadə Neftçi
    14 Alina Nəhmədova Neftçi
    15 Aysun Muradova Haymana Spor (Türkiyə)
    16 Peritan Bozdağ Fənərbağça (Türkiyə)
    17 Xanım Əsədova Neftçi
    18 Vüsalə Seyfəddinova Neftçi
    19 Nərgiz Hacıyeva Aktobe (Qazaxıstan)
    20 Firəngiz Teymurova Neftçi (Azərbaycan)
    21 Vüsalə Hacıyeva Yüksekova (Türkiyə)
    22 Mədinə Curuqova Neftçi
    23 Esra Manya Beşiktaş (Türkiyə)

    24 oktyabr

    19:00. Qazaxıstan - Azərbaycan

    Hakimlər: Gulşoda Saidkulova, Kristina Sereda, Xayriniso Erkiniva, Roziyabonu Yusupova (hamısı Özbəkistan).

    Çimkənd şəhər stadionu

    27 oktyabr

    14:00. Qazaxıstan - Azərbaycan

    Hakimlər: Roziyabonu Yusupova, Kristina Sereda, Xayriniso Erkiniva, Gulşoda Saidkulova (hamısı Özbəkistan).

    Çimkənd şəhər stadionu

    Yoxlama oyunu Futbol qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi

