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    Azərbaycanın Qadınlar Super Liqasında I turun cütləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:59
    Azərbaycanın Qadınlar Super Liqasında I turun cütləri müəyyənləşib

    Azərbaycanın Qadınlar Super Liqasında I turun cütləri müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, turnirdə 12 komanda iştirak edəcək.

    I tur

    "Dirçəliş" – "Sumqayıt"

    "İmişli"– "Neftçi"

    "Ümid" – "Baku Juniors"

    "Araz-Naxçıvan" – "Goranboy"

    "Liman" – "Sabah"

    "Şəfa" – "Qəbələ"

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qadınlar Super Liqasına oktyabrın 18-də start veriləcək. Çempionat iki mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələnin yekunlarına əsasən, komandalar iki qrupa bölünəcək: A qrupunda 1-6-cı, B qrupunda isə 7-12-ci yerləri tutan kollektivlər mübarizəni davam etdirəcək.

    Azərbaycanın Qadınlar Super Liqası Sumqayıt FK Neftçi FK Sabah FK

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