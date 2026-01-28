Azərbaycanın minifutbol yığması aprelin 1-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq
- 28 yanvar, 2026
- 11:51
Azərbaycanın minifutbol yığması aprelin 1-də Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Elşad Quliyev bildirib.
Mütəxəssis qarşıdakı hədəflər barədə də məlumat verib:
"Aprelin 1-də hazırlığa start vermək istəyirik. Toplanışın birinci hissəsini Bakıda keçirəcəyik. Aprelin 25-də isə xaricə yollanmağı planlaşdırırıq. Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yoldaşlıq görüşlərimiz də olacaq. Hazırlıq üçün əsasən Monteneqro variantına üstünlük veririk. Orada təxminən 15 günlük toplanışdan sonra mayın 10-da vətənə dönəcəyik. Bakıda son hazırlıqları tamamlayıb Avropa çempionatında iştirak etmək üçün Slovakiyaya yollanacağıq".
E.Quliyev heyətdəki dəyişikliklərə də toxunub:
"Heyətin özəyini sonuncu dünya çempionlatında iştirak edən futbolçular təşkil edəcək. Bununla yanaşı, gənclərə də şans verəcəyik. Komandada təxminən 5-6 yeni sima olacaq".
Qeyd edək ki, minifutbol üzrə dünya çempionatının son qalibi Azərbaycan millisi olub. Avropa çempionatı isə bu il mayın 27-dən iyunun 4-nə qədər Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada baş tutacaq.