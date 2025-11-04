İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:30
    Azərbaycan millisinin DÇ-2027-nin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisinin DÇ-2027-nin seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində təşkil edilən püşkatmanın nəticəsinə görə Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv C liqasında mübarizə aparacaq.

    Püşk zamanı ikinci səbətdə yer alan yığma III qrupda Macarıstan, Şimali Makedoniya və Andorra yığmalarına rəqib olub.

    Qeyd edək ki, DÇ-2027-nin seçmə mərhələsinə 2026-cı ilin fevralında start veriləcək.

