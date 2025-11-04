Azərbaycan millisinin DÇ-2027-nin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 16:30
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisinin DÇ-2027-nin seçmə mərhələsindəki rəqibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində təşkil edilən püşkatmanın nəticəsinə görə Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv C liqasında mübarizə aparacaq.
Püşk zamanı ikinci səbətdə yer alan yığma III qrupda Macarıstan, Şimali Makedoniya və Andorra yığmalarına rəqib olub.
Qeyd edək ki, DÇ-2027-nin seçmə mərhələsinə 2026-cı ilin fevralında start veriləcək.
Son xəbərlər
17:07
Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"Futbol
17:05
Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"Futbol
17:02
Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyırXarici siyasət
16:56
Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
16:55
Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıbSənaye
16:54
"Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addımMaliyyə
16:52
Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edibXarici siyasət
16:48
Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilibXarici siyasət
16:48
Foto