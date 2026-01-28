Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi qanalı futbolçu transfer edib
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 10:13
Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Baku Sportinq" qanalı futbolçu transfer edib.
Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən bildirilib.
18 yaşlı Jon Samuel Anaade ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.
Yarımmüdafiəçinin son klubu ölkəsində "Aşqold" olub.
