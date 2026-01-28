İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:13
    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi qanalı futbolçu transfer edib

    Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Baku Sportinq" qanalı futbolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən bildirilib.

    18 yaşlı Jon Samuel Anaade ilə 3 illik müqavilə imzalanıb.

    Yarımmüdafiəçinin son klubu ölkəsində "Aşqold" olub.

