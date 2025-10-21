Azərbaycanın hakim-inspektoru üç oyuna təyinat alıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 13:06
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, o, 17 yaşadək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində X qrupun 3 oyununda fəaliyyət göstərəcək.
B.Quliyev oktyabrın 28-də Bolqarıstan – Slovakiya, 31-də İsveçrə - Bolqarıstan oyunlarının hakim-inspektoru, noyabrın 3-də isə San Marino – Bolqarıstan matçının həm hakim-inspektoru, həm də nümayəndəsi olacaq.
Qeyd edək ki, X qrupun qarşılaşmaları Slovakiyada təşkil olunacaq.
