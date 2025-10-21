İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Azərbaycanın FIFA referisi İspaniya klubunun Avropa Liqasındakı oyununa təyinat alıb

    Azərbaycanın FIFA referisi Elçin Məsiyev təyinat alıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin III turunda keçiriləcək "Genk" (Belçika) - "Betis" (İspaniya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

    E.Məsiyevə Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Tural Qurbanov yerinə yetirəcək. Almaniyalı Robert Şröder VAR, digər həmyerlimiz Nicat İsmayıllı isə AVAR kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Qeyd edək ki, görüş oktyabrın 23-də Genk şəhərinin eyniadlı stadionunda keçiriləcək.

    UEFA Avropa Liqası
    Azerbaijani referee Elchin Masiyev to officiate Europa League match

