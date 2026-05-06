İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun "50 il futbolda" kitabının təqdimatı keçirilib

    Futbol
    • 06 may, 2026
    • 11:57
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib

    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun "50 il futbolda" kitabının təqdimatı keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Azərbaycan İdman Akademiyasında baş tutub.

    Təqdimat mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, veteran futbolçular və digər şəxslər iştirak ediblər.

    İlk olaraq B.Xeqaqurovun 50 illik karyerası haqqında məlumat verilib və videoçarx təqdim olunub.

    F.Qayıbov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb. O, B.Xetaqurovun öz sahəsində peşəkar olduğunu deyib:

    "Belə tədbirlər veteranlar və gənclər üçün çox vacibdir. Veteranların təcrübələrini bölüşməsi önəmlidir. Bu kitabda çox maraqlı hadisələr əks olunub. Boris müəllim vaxtilə buradakı veteran oyunçulara da dəstək olub. Hamısını yaxından tanıyır. "Neftçi" kimi komandada uzun illər çalışmaq onun üçün şərəfdir. Boris Xetaqurov milli komandamızda da çalışıb. Onun haqqında çox danışa bilərəm. İndiki dönəmdə də bəzi həkimlərə məsləhətlərini verir. İdman həkimi deyəndə hamı Boris Xetaqurovu yada salır. Sizə təşəkkür edirəm".

    Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Zemfira Meftahətdinova idmançının həyatında həkimlərin rolunun böyük olduğunu söyləyib:

    "Böyük idmanda zədələr qaçılmazdır. Boris müəllimə cansağlığı və uzun ömür arzulayıram. Gənc nəsil üçün nümunəsiniz".

    Veteran futbolçu, Futbol Veteranları İttifaqının sədri Oqtay Abdullayev Boris Xetaqurovun gəncliyini futbola həsr etdiyini vurğulayıb:

    "Kitabın ərsəyə gəlməsində dəstək olduğu üçün Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirəm. 90 yaşında növbəti kitabı təqdim etməyinizi arzulayıram".

    Digər veteran futbolçu Nazim Süleymanov B.Xetaqurovla bağlı xatirələrini bölüşüb:

    "O, "Neftçi" ilə birlikdə tarixi nailiyyətlərə imza atıb. Ondan çox şey öyrənmişəm. 2004-cü ildə də bir komandada işləmişik. Belə gözəl insanla birlikdə çalışdıq. Bu gün Azərbaycan futbolunda, idmanında əlamətdar gündür. O, öz təcrübəsini kitabda bölüşüb. Boris Xetaqurov haqqında çox danışmaq olar. Ölkə idmanında həkimlərin də böyük əməyi var. Sizi təbrik edirəm və cansağlığı arzu edirəm".

    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib
    Azərbaycanın əməkdar həkimi Boris Xetaqurovun 50 il futbolda kitabının təqdimatı keçirilib

    Boris Xetaqurov 50 il futbolda kitabı Fərid Qayıbov Zemfira Meftahətdinova Oqtay Abdullayev Nazim Süleymanov

    Son xəbərlər

    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    15:44
    Foto

    Azərbaycan və Monqolustan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb

    Hərbi
    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Sosial müdafiə
    15:34
    Foto

    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti