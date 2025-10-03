İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu: "Mükafat məsuliyyətimi daha da artırır"

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:45
    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu: Mükafat məsuliyyətimi daha da artırır

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu seçilməsi Təmkin Xəlilzadənin məsuliyyətini daha da artırır.

    Oyunçu bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Milli üzvü bildirib ki, ölkə çempionatında 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminə qatılanda bu mükafatı alacağından xəbərsiz olub:

    "Əvvəldən bu barədə məlumat verilmədi. Amma namizədlərdən biri olacağımı düşünürdüm. Bu, xoş təəssüratlardır. Karyeram üçün də yaxşı günlərdən biridir. Fərdi mükafat almaq məsuliyyətimi daha da artırır. Gözləntilər də çoxalır".

    "Birbaşa Bakı"da çıxış edən Xəlilzadə ötən mövsümün karyerasında uğurlu alındığını vurğulayıb:

    "Çünki klubumla ardıcıl 2-ci il Azərbaycan çempionu oldum, sonra isə milli komanda ilə doğma azarkeşlərimiz önündə dünya çempionluğunu qazandım. Təəssüf ki, bu yaxınlarda Çempionlar Liqası ilə erkən vidalaşdıq. Amma bu da bizi həvəsdən salmır. Əksinə, daha da motivasiya verir, çatışmazlıqlar üzərində işləməyə vadar edir. Hazırda bu mükafata sahib çıxdığım üçün çox sevinirəm. Amma bununla kifayətlənmək istəmirəm. Mükafatlar gözəldi, amma dediyim kimi, məsuliyyəti artırır. Fərdi mükafatlarım çoxdu və hər yenisi adamı daha da həvəsləndirir".

    Təmkin Xəlilzadə minifutbol püşkatma mərasimi

    Son xəbərlər

    13:14

    Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcək

    Turizm
    13:13

    SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıb

    Energetika
    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Maqsud Mahsudov: "Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Digər
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    12:59
    Foto

    Naxçıvanda kütləvi futbol festivalı keçirilib

    Futbol
    12:59
    Foto

    Milli mətbuatın 150 illiyi yubiley medalına namizədlər müəyyənləşdirilib

    Media
    12:57
    Foto

    "Nar" regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti