Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" turnirində ilk oyununa çıxır
Futbol
- 27 mart, 2026
- 09:00
Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində ilk oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda Sent Lüsiya yığması ilə üz-üzə gələcək.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq matç saat 19:00-da start götürəcək.
Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni erenada Syerra Leone ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
09:38
Əksər yerlərdə yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
09:35
Kürdəmirdə magistral su xətti partlayıb, 6 kənd susuz qalıbHadisə
09:33
Jurnalist Rəşad Baxşəliyev vəfat edibMedia
09:30
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Portuqaliya yığması ilə üz-üzə gələcəkFutbol
09:29
Benni Prasad: Qarabağ sürətli dirçəliş templəri nümayiş etdirirQarabağ
09:23
Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dolları ötübEnergetika
09:22
Qlen Dalisay: Qarabağda bərpa işlərinin sürəti heyranedicidirQarabağ
09:12
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.03.2026)Maliyyə
