İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" turnirində ilk oyununa çıxır

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan millisi FIFA Series – 2026 turnirində ilk oyununa çıxır

    Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində ilk oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda Sent Lüsiya yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq matç saat 19:00-da start götürəcək.

    Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni erenada Syerra Leone ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Сборная Азербайджана по футболу проведет первый матч в турнире FIFA Series – 2026

