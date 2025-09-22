Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayır
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 11:59
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq sentyabrın 30-dək davam edəcək.
Yığmanın düşərgəsinə 24 futbolçu dəvət olunub:
|1
|Aydan Abdullayeva
|Sabah
|2
|İradə Əsədli
|Şəfa
|3
|Aylin Quluzadə
|Təhsil 8 İOEUGİM
|4
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|5
|Aysu Əsədova
|Sabah
|6
|Aylin Kərimova
|Sabah
|7
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|8
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Şəfa
|9
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|10
|Sara Səlimova
|Neftçi
|11
|Könül Hüseynova
|Ulduz
|12
|Naidə Məmmədova
|Dirçəliş
|13
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|14
|Mehri Məmmədzadə
|Baku Juniors
|15
|Fatimə Kərimli
|Sabah
|16
|Tərgül Qəniyeva
|Sabah
|17
|Jasmin Bəbirova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|18
|Zəhra İsmayılova
|Şəfa
|19
|Aylin Azadova
|Sabah
|22
|Məryəm Nuruzadə
|Ulduz
|21
|Aydan Nəsrullayeva
|Ulduz
|22
|Tahirə Rəcəb
|Şəfa
|23
|Zəhra Abdullayeva
|Ulduz
|24
|Aylin Əliyeva
|Ulduz
Son xəbərlər
12:41
Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"İnfrastruktur
12:41
Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edibŞou-biznes
12:35
Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
12:34
Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edirXarici siyasət
12:31
AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
12:30
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaqBiznes
12:18
Foto
Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİBHadisə
12:18