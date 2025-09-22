İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:59
    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayır

    17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası bu gün Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində təşkil olunacaq hazırlıq sentyabrın 30-dək davam edəcək.

    Yığmanın düşərgəsinə 24 futbolçu dəvət olunub:

    1 Aydan Abdullayeva Sabah
    2 İradə Əsədli Şəfa
    3 Aylin Quluzadə Təhsil 8 İOEUGİM
    4 Məryəm Səmədli Sabah
    5 Aysu Əsədova Sabah
    6 Aylin Kərimova Sabah
    7 Ayan Abdiyeva Liman
    8 Şəhanə Mirzəliyeva Şəfa
    9 Suel Polikarpova Neftçi
    10 Sara Səlimova Neftçi
    11 Könül Hüseynova Ulduz
    12 Naidə Məmmədova Dirçəliş
    13 Xədicə Rəhimova Neftçi
    14 Mehri Məmmədzadə Baku Juniors
    15 Fatimə Kərimli Sabah
    16 Tərgül Qəniyeva Sabah
    17 Jasmin Bəbirova Təhsil 8 İOEUGİM
    18 Zəhra İsmayılova Şəfa
    19 Aylin Azadova Sabah
    22 Məryəm Nuruzadə Ulduz
    21 Aydan Nəsrullayeva Ulduz
    22 Tahirə Rəcəb Şəfa
    23 Zəhra Abdullayeva Ulduz
    24 Aylin Əliyeva Ulduz
