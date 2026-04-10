Azərbaycan Premyer Liqasının XXVII turu bu gün başlayır
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XVII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir matç keçiriləcək.
Çempionatın autsayderi "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i qəbul edəcək.
Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:30-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi Nicat İsmayıllı olacaq.
"Karvan-Yevlax" 8 xalla 12-ci, Gəncə təmsilçisi 21 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.
