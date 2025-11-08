Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq
- 08 noyabr, 2025
- 09:12
Misli Premyer Liqasının XI turunda bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Zəfər turu"nun ikinci oyun günündə əvvəlcə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı qəbul edəcək.
Görüş Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda saat 15:44-də start götürəcək. Naxçıvan təmsilçisi 16 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində yer alıb. 11-ci yerdə olan "Karvan-Yevlax"ın isə 5 xalı var.
Günün son matçı "Zirə" və "Turan Tovuz" arasında baş tutacaq. Qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionunda saat 18:44-də başlayacaq. "Zirə" 19 xalla turnir cədvəlində dördüncüdür. Lider mövqeyində olan Tovuz təmsilçisinin isə 21 xalı var.
Misli Premyer Liqası
1-ci dövrə, XI tur
8 noyabr (şənbə)
15:44. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Vüsal Məmmədov, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
18:44. "Zirə" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Emin Əliyev.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Şamaxı" "İmişli"ni (1:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (2:0) üstələyib.