Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib
Futbol
- 13 noyabr, 2025
- 13:25
Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda noyabrın 13-dən 16-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Komanda noyabrın 17-dən 24-dək Moldovanın paytaxtı Kişineuda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirində 3 oyun keçirəcək.
Yekun heyət noyabrın 17-də müəyyənləşəcək.
|Nr.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ
|2
|Yavər Əsgərli
|Sabah
|3
|Daniil Bayramari
|Qəbələ
|4
|Raul Əliyev
|Qarabağ
|5
|Ruhid Məmmədli
|Qarabağ
|6
|Məhəmmməd Ağamaliyev
|Qarabağ
|7
|Harun Əliyev
|Neftçi
|8
|Emil Quliyev
|Neftçi
|9
|Kənan Əzimov
|Neftçi
|10
|Yusif Kərimli
|Ulduz
|11
|Nihat Bəylərli
|Ulduz
|12
|Murad Zeynallı
|Ulduz
|13
|Xəzər Hüseynzadə
|Sabah
|14
|Həsən Məhmədov
|Sabah
|15
|Ramil Əmirquliyev
|Qarabağ
|16
|Səbran Muradlı
|Qarabağ
|17
|Murad Məmmədov
|Sumqayıt
|18
|Sübhan Əlizadə
|Neftçi
|19
|Həsən Mürşüdzadə
|Qarabağ
|20
|Qafar Babayev
|Neftçi
|21
|Abbas Məmmədli
|Qarabağ
|22
|Həsən Ramazanov
|Sabah
|23
|İbrahim Rza
|Qarabağ
|24
|Rəsul Qurbanlı
|Ulduz
|25
|Amin Tağıyev
|Turan Tovuz
18 noyabr
12:00. Monteneqro – Azərbaycan
20 noyabr
12:00. Azərbaycan – Bolqarıstan
23 noyabr
15:00. Moldova - Azərbaycan
Qeyd edəki, oyunlar Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzində təşkil olunacaq. Matçların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.
Son xəbərlər
13:39
Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildiribDin
13:38
QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilirDin
13:36
Foto
Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:35
Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"ASK
13:28
Foto
PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edibDaxili siyasət
13:25
Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunubBiznes
13:25
Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşibFutbol
13:24
Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:22