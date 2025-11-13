İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:25
    Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda noyabrın 13-dən 16-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Komanda noyabrın 17-dən 24-dək Moldovanın paytaxtı Kişineuda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirində 3 oyun keçirəcək.

    Yekun heyət noyabrın 17-də müəyyənləşəcək.

    Nr. Ad / Soyad Klub
    1 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ
    2 Yavər Əsgərli Sabah
    3 Daniil Bayramari Qəbələ
    4 Raul Əliyev Qarabağ
    5 Ruhid Məmmədli Qarabağ
    6 Məhəmmməd Ağamaliyev Qarabağ
    7 Harun Əliyev Neftçi
    8 Emil Quliyev Neftçi
    9 Kənan Əzimov Neftçi
    10 Yusif Kərimli Ulduz
    11 Nihat Bəylərli Ulduz
    12 Murad Zeynallı Ulduz
    13 Xəzər Hüseynzadə Sabah
    14 Həsən Məhmədov Sabah
    15 Ramil Əmirquliyev Qarabağ
    16 Səbran Muradlı Qarabağ
    17 Murad Məmmədov Sumqayıt
    18 Sübhan Əlizadə Neftçi
    19 Həsən Mürşüdzadə Qarabağ
    20 Qafar Babayev Neftçi
    21 Abbas Məmmədli Qarabağ
    22 Həsən Ramazanov Sabah
    23 İbrahim Rza Qarabağ
    24 Rəsul Qurbanlı Ulduz
    25 Amin Tağıyev Turan Tovuz

    18 noyabr

    12:00. Monteneqro – Azərbaycan

    20 noyabr

    12:00. Azərbaycan – Bolqarıstan

    23 noyabr

    15:00. Moldova - Azərbaycan

    Qeyd edəki, oyunlar Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzində təşkil olunacaq. Matçların başlanma saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

