Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiya ilə matçda 1 xal yaxşı nəticə sayıla bilər"
- 05 sentyabr, 2025
- 17:10
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində bu gün İslandiya ilə qarşılşacaq Azərbaycan yığması üçün 1 xal yaxşı nəticə sayıla bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında millinin sabiq hücumçusu Rauf Əliyev deyib.
O, İslandiyanın yaxşı komanda olduğunu vurğulayıb:
"İslandiyada yığmanı çətin sınaq gözləyir. Rəqib milli səviyyəsində yaxşı çıxış edir. Üstəlik, futbolçularının hər biri keyfiyyətli klublarda çıxış edirlər. Standart vəziyyətlərdən fərqlənməyi çox yaxşı bacarırlar. Düşünürəm ki, səfərdə qazanılacaq 1 xal Azərbaycan millisi üçün yaxşı nəticə sayıla bilər".
Sabiq hücumçu millinin nəticələrinin ümidverici olmadığını söyləyib:
"Bir neçə gündən sonra Ukrayna ilə evdə oynayacağıq. Millinin son dönəmlərdəki çıxışları, Fernandu Santuşun gəlişindən sonra uğurlu nəticə qazanılmaması adama ümid vermir. Ona görə də qarşıdakı matçlarla bağlı müsbət fikir söyləmək çətindir. Təki bizi yanıltsınlar".
R.Əliyev komandada yorğunluq olacağını düşünmür:
"Komanda fiziki cəhətdən yaxşı durumda ola bilər. Çünki həm çempionatlar başlayıb, həm də hazırlıq keçiblər. Mövsüm yeni başladığı üçün yorğunluq ola bilməz".
Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq.