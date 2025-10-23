Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: "Qarabağ"ın müdafiəsində boşluqlar var idi"
- 23 oktyabr, 2025
- 14:59
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda "Atletik"lə qarşılaşan "Qarabağ"ın müdafiəsində boşluqlar var idi.
Bunu "Report"a Ağdam klubunun və Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Rauf Əliyev deyib.
Veteran hücumçu "Atletik"in keyfiyyətli və sürətli komanda olduğunu vurğulayıb:
"Qarabağ" üçün matçın çətin keçəcəyi gözlənilən idi. Çünki "Atletik" əvvəlki iki oyunda məğlub olmuşdu. Bu matça qələbə şansı kimi baxırdılar. Keyfiyyətli müdafiəçilərə, qapıçılara, ulduz futbolçulara malik, yaxşı oyun göstərən komandadır. Ümumiyyətlə, İspaniya klubları topla çox yaxşı oynayırlar. Sürətli, texniki-taktiki cəhətdən güclüdürlər. Demək olar ki, son dəqiqəyə qədər oyunun tempini aşağı salmadılar. Çünki sürətli çempionatda oynayırlar. "Qarabağ" isə daha fərqlidir. Müdafiədə boşluqlar var idi. Fikrimcə, Marko Yankoviç daha yaxşı formada və əvvəldən meydanda olsaydı, bəlkə də nəticə fərqli alınardı. Komandanın əziyyət çəkdiyi görünürdü. Məsələn, Kadi bu matçı yaxşı keçirmədi".
Vaxtilə futbolçu kimi "İnter"in (indiki "Şamaxı") heyətində Bilbao təmsilçisinə qarşı oynamış Rauf Əliyev həmin dönəmdən bəri komandanın səviyyəsində ciddi dəyişiklik olmadığını vurğulayıb:
"Eyni mənzərə ilə biz də qarşılaşmışdıq. Stadiondakı atmosfer, oyunun tempi, futbolçuların sürəti demək olar ki, eyni idi. Bizim vaxtımızda da "Atletik"in heyətində yaxşı futbolçular yer almışdı".
Qeyd edək ki, Bilbaodakı "San Mames" stadionunda baş tutan "Atletik" - "Qarabağ" matçı İspaniya klubunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.