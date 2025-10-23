İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: "Qarabağ"ın müdafiəsində boşluqlar var idi"

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:59
    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu: Qarabağın müdafiəsində boşluqlar var idi

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin III turunda "Atletik"lə qarşılaşan "Qarabağ"ın müdafiəsində boşluqlar var idi.

    Bunu "Report"a Ağdam klubunun və Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Rauf Əliyev deyib.

    Veteran hücumçu "Atletik"in keyfiyyətli və sürətli komanda olduğunu vurğulayıb:

    "Qarabağ" üçün matçın çətin keçəcəyi gözlənilən idi. Çünki "Atletik" əvvəlki iki oyunda məğlub olmuşdu. Bu matça qələbə şansı kimi baxırdılar. Keyfiyyətli müdafiəçilərə, qapıçılara, ulduz futbolçulara malik, yaxşı oyun göstərən komandadır. Ümumiyyətlə, İspaniya klubları topla çox yaxşı oynayırlar. Sürətli, texniki-taktiki cəhətdən güclüdürlər. Demək olar ki, son dəqiqəyə qədər oyunun tempini aşağı salmadılar. Çünki sürətli çempionatda oynayırlar. "Qarabağ" isə daha fərqlidir. Müdafiədə boşluqlar var idi. Fikrimcə, Marko Yankoviç daha yaxşı formada və əvvəldən meydanda olsaydı, bəlkə də nəticə fərqli alınardı. Komandanın əziyyət çəkdiyi görünürdü. Məsələn, Kadi bu matçı yaxşı keçirmədi".

    Vaxtilə futbolçu kimi "İnter"in (indiki "Şamaxı") heyətində Bilbao təmsilçisinə qarşı oynamış Rauf Əliyev həmin dönəmdən bəri komandanın səviyyəsində ciddi dəyişiklik olmadığını vurğulayıb:

    "Eyni mənzərə ilə biz də qarşılaşmışdıq. Stadiondakı atmosfer, oyunun tempi, futbolçuların sürəti demək olar ki, eyni idi. Bizim vaxtımızda da "Atletik"in heyətində yaxşı futbolçular yer almışdı".

    Qeyd edək ki, Bilbaodakı "San Mames" stadionunda baş tutan "Atletik" - "Qarabağ" matçı İspaniya klubunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Atletik" klubu Rauf Əliyev "atletik" - "qarabağ" oyunu

    Son xəbərlər

    16:04

    TKTA bəzi tibb ixtisasları üzrə akademik şəhadətnamə alanlara müraciət edib

    Elm və təhsil
    16:02

    Ararat Mirzoyan fransalı həmkarı ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib

    Region
    16:00

    Azərbaycanda "Duty Free"yə satılan mallar vergidən azad edilə bilər

    Biznes
    16:00

    Kvotadan əlavə yaradılan iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi proqramı başlayıb

    Sosial müdafiə
    16:00
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Horadizdə minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublar

    Qarabağ
    15:59

    Bakıda keçirilən müasir din təhsili modellərinə həsr edilmiş simpozium başa çatıb

    Din
    15:55

    "Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    15:54

    Azərbaycanda ictimai iaşə fəaliyyətində nağdsız dövriyyə 6%-lə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaq

    Maliyyə
    15:51

    Azərbaycanda sahibkarlar üçün ƏDV limiti 2 dəfə artırıla bilər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti