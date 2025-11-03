Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 13:13
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanın futzal millisinin oyunlarının başlama saatı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Noyabrın 4-də baş tutacaq Liviya - Azərbaycan və 6-da təşkil ediləcək Özbəkistan - Azərbaycan görüşləri saat 17:00-da start götürəcək.
Səudiyyə Ərəbistanı - Azərbaycan matçı isə noyabrın 8-də, saat 20:00-da baş tutacaq.
Qarşılaşmalar Şahzadə Feysəl ibn Fərhad Olimpiya Kompleksində keçiriləcək.
Son xəbərlər
13:33
"Qarabağ" - "Çelsi" oyununa təyinat alan hakim ötən ay Azərbaycan millisinin matçını idarə edibFutbol
13:28
Haiti hökuməti qasırğa qurbanlarının xatirəsinə üçgünlük matəm elan edibDigər ölkələr
13:19
Türkiyənin müdafiə naziri hərbi paradı izləmək üçün Bakıya səfər edəcəkHərbi
13:19
"Qarabağ" - "Çelsi" oyununun hakimləri açıqlanıbFutbol
13:13
Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olubFutbol
13:12
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son dörd ayda 11 %-ə yaxın azalıbİKT
13:04
İspaniya kralı 18 ildən sonra ilk dəfə Çinə dövlət səfəri edəcəkDigər ölkələr
12:57
"Anglo Asian Mining Plc" Qarabağdakı mədəndən mis konsentratının satışına dair müqavilə bağlayıbSənaye
12:54
Foto