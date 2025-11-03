İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:13
    Azərbaycan millisinin İslamiadadakı oyunlarının başlama saatı bəlli olub

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycanın futzal millisinin oyunlarının başlama saatı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Noyabrın 4-də baş tutacaq Liviya - Azərbaycan və 6-da təşkil ediləcək Özbəkistan - Azərbaycan görüşləri saat 17:00-da start götürəcək.

    Səudiyyə Ərəbistanı - Azərbaycan matçı isə noyabrın 8-də, saat 20:00-da baş tutacaq.

    Qarşılaşmalar Şahzadə Feysəl ibn Fərhad Olimpiya Kompleksində keçiriləcək.

