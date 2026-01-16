İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:28
    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Qurban Səfərov "Mingəçevir" klubundan ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.

    Yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, Qurban Səfərov hazırda U-21-in təlim-məşq toplanışında iştirak edir.

    Qurban Səfərov Azərbaycanın U-21 millisi "Mingəçevir" klubu qarşılıqlı razılıq

    Son xəbərlər

    12:04

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 30 %-ə yaxın artıb

    İKT
    12:01

    Milli Qəhrəmanın qızı: Atamın evdə müalicəsi mümkün deyildi

    Daxili siyasət
    11:59

    Azərbaycan Ukraynaya xiyar satışından qazancını 2,5 dəfə artırıb

    ASK
    11:57

    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Xarici siyasət
    11:42

    Döyüş yoldaşı: Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin dəfn xərclərini dövlət qarşılayıb

    Daxili siyasət
    11:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    Futbol
    11:28

    Azərbaycan Nəşriyyatının binası fevralın 1-dən istismarını dayandırır - RƏSMİ

    Media
    11:25

    Tramp və Fitso Floridada görüşəcək

    Digər ölkələr
    11:22
    Video

    ASCO bərə ilə avtomobil daşımalarında son 5 ilin rekordunu yeniləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti