Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 11:28
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Qurban Səfərov "Mingəçevir" klubundan ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, Qurban Səfərov hazırda U-21-in təlim-məşq toplanışında iştirak edir.
