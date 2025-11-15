İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 19:35
    Azərbaycan millisinin futbolçusu: Fransa ilə matçda müsbət nəticə qazana bilərik

    Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa yığması ilə matçda müsbət nəticə qazana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin futbolçusu Elvin Bədəlov mətbuat konfransında deyib.

    O, qarşılaşmanın çətin keçəcəyini vurğulayıb:

    "Fransa güclü rəqibdir. Amma biz oyuna hazırıq. İnanıram ki evdəki son oyunda müsbət nəticə qazana bilərik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noyabrın 16-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:00-da start götürəcək.

