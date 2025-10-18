İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında keçirəcəyi oyunlarının təqvimi bəlli olub

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında keçirəcəyi oyunlarının təqvimi bəlli olub

    Azərbaycanın 17 yaşadək qız futbolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi bəlli olub.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, B Liqasının I qrupunda yer alan komanda ilk görüşünü oktyabrın 24-də Uels yığmasına qarşı keçirəcək.

    Nərgiz Qurbanovanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 27-də Kosovo ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Komanda qrupda sonuncu görüşünü oktyabrın 30-da Moldovaya qarşı keçirəcək.

    Qeyd edək ki, qrupun bütün oyunları Moldovada keçiriləcək. Qarşılaşmaları Litvadan olan hakimlər idarə edəcək.

    Azərbaycan U-17 Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Futbol

    Son xəbərlər

    17:10

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"a qarşı oyundan razı qaldım"

    Futbol
    17:08

    Yəmən yaxınlığında hücuma məruz qalan gəminin heyəti təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    17:07

    Yunanıstan Azərbaycandan neft alışını 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    17:01

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında keçirəcəyi oyunlarının təqvimi bəlli olub

    Futbol
    16:56

    Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    16:51

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    16:50
    Foto

    Dövlət YUĞ Teatrı Meksikada keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edib

    İncəsənət
    16:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edib

    Komanda
    16:41

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 39 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti