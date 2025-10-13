İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan millisini Ukrayna ilə Polşadakı oyunda 100-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:04
    Bu gün DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində Ukrayna ilə qarşılşacaq Azərbaycan millisi dəstəksiz qalmayacaq.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov məlumat verib.

    O, Polşada baş tutacaq görüşdə yığmanı 100-dən çox azarkeşin dəstəkləyəcəyini bildirib.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma Krakov şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

    Murad Axundov azarkeş dəstəyi Ukrayna - Azərbaycan oyunu DÇ-2026

