Azərbaycan millisini Ukrayna ilə Polşadakı oyunda 100-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 15:04
Bu gün DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində Ukrayna ilə qarşılşacaq Azərbaycan millisi dəstəksiz qalmayacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Murad Axundov məlumat verib.
O, Polşada baş tutacaq görüşdə yığmanı 100-dən çox azarkeşin dəstəkləyəcəyini bildirib.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Krakov şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.
Son xəbərlər
16:17
Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdırDigər ölkələr
16:14
Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıbEkologiya
16:12
Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıbEnergetika
16:11
Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:11
İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşübXarici siyasət
16:09
ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyirDigər ölkələr
16:08
İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilibFərdi
16:04
Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilibASK
16:02