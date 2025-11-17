Azərbaycan millisindən qol buraxan fransalı qapıçı 90 ildən sonra tarixə düşüb
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 10:34
Fransa millisinin qapıçısı Luka Şevalyenin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması ilə oyunda buraxdığı qol tarixə düşüb.
"Report"un məlumatına görə, o, 90 ildə yığmada debüt matçında qapısında ən tez top görən oyunçudur.
Renat Dadaşov qarşılaşmanın 4-cü dəqiqəsində 24 yaşlı qolkiperi məyus edib.
Son olaraq Rene Lyense 90 il əvvəl, 1935-ci ildə debüt görüşündə eyni dəqiqədə qol buraxıb.
Qeyd edək ki, Fransa yığması oyunda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
