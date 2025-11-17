İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisindən qol buraxan fransalı qapıçı 90 ildən sonra tarixə düşüb

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 10:34
    Azərbaycan millisindən qol buraxan fransalı qapıçı 90 ildən sonra tarixə düşüb

    Fransa millisinin qapıçısı Luka Şevalyenin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması ilə oyunda buraxdığı qol tarixə düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, o, 90 ildə yığmada debüt matçında qapısında ən tez top görən oyunçudur.

    Renat Dadaşov qarşılaşmanın 4-cü dəqiqəsində 24 yaşlı qolkiperi məyus edib.

    Son olaraq Rene Lyense 90 il əvvəl, 1935-ci ildə debüt görüşündə eyni dəqiqədə qol buraxıb.

    Qeyd edək ki, Fransa yığması oyunda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Azərbaycan - Fransa oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ Luka Şevalye Renat Dadaşovun Fransaya qolu

    Son xəbərlər

    11:02

    Bakıda ilk dəfə "China Visitors Summit" keçirilir

    Turizm
    11:01

    ITU rəqəmsal inkişaf üzrə qlobal öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə çağırır

    İKT
    10:59

    Prezident: "Kommunikasiya texnologiyaları qeyri-neft iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilib"

    İKT
    10:58

    Azərbaycanda müntəzəm marşrutlar üzrə işləyən avtomobillərin yürüşünə limit qoyulub

    İnfrastruktur
    10:55

    Paşinyan öz partiyasının qələbəsini Eçmiədzinin II Qaregrindən azad edilməsi üçün təkan adlandırıb

    Region
    10:46

    İlham Əliyev: "Azərbaycan 100 % genişzolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda liderdir"

    İKT
    10:44
    Foto

    Vüqar Mustafayev Pakistanda hərbi təlimi izləyib

    Hadisə
    10:34

    Azərbaycan millisindən qol buraxan fransalı qapıçı 90 ildən sonra tarixə düşüb

    Futbol
    10:27

    Ağdərə və Pirəkəşküldə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti