İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl Fransa yığmasının heyətində dəyişiklik olub

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:21
    Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl Fransa yığmasının heyətində dəyişiklik olub

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan millisi ilə üz-üzə gələcək Fransa yığmasının heyətində dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiya məlumat yayıb.

    Fransanın PSJ klubundan heyətə cəlb edilən Bredli Barkola zədəli olduğu üçün komandadan kənarda qalıb. Onu "Lill"də çıxış edən Florian Toven əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, Fransa millisi oktyabrın 10-da Parisdə Azərbaycan, 13-də isə Reykyavikdə İslandiya ilə üz-üzə gələcək.

    Fransa - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ heyətdə dəyişiklik

    Son xəbərlər

    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilib

    Milli Məclis
    10:21

    Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilib

    Digər ölkələr
    10:21

    Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    10:20

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    10:18

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti