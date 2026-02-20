Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda da uduzub
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 16:18
18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində bu gün keçirdiyi ikinci oyunda da uduzub.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan millimiz Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçirilən görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində qolu 5-ci dəqiqədə Pünhan Kərimov vurub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk matçında Rusiyaya 1:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu. U-18 qrupda son oyununu fevralın 21-də Belarusa qarşı keçirəcək.
