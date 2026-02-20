İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 16:18
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda da uduzub

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində bu gün keçirdiyi ikinci oyunda da uduzub.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan millimiz Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçirilən görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində qolu 5-ci dəqiqədə Pünhan Kərimov vurub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk matçında Rusiyaya 1:7 hesabı ilə məğlub olmuşdu. U-18 qrupda son oyununu fevralın 21-də Belarusa qarşı keçirəcək.

    Futbol xəbərləri Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri Belarus Minsk

