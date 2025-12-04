Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    04 dekabr, 2025
    • 16:52
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına yüksələn daha bir komanda bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Qəbələ" bu raundda iştirak hüququ qazanıb.

    "Qırmızı-qaralar" 1/8 finalda I Liqa təmsilçisi "Şəfa"nı doğma meydanda məğlub edib - 2:1. Meydan sahiblərinin heyətində qolları 2-ci və 53-cü dəqiqələrdə İbrahim Sanqare vurub. Qonaqlardan Emin Zamanov 6-cı dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.

    "Qəbələ" 1/4 finalda "Sabah"la üz-üzə gələcək.

    Bu gün, saat 19:00-da "Araz-Naxçıvan" - "Kəpəz" və "Difai" - "Sumqayıt" görüşləri başlayacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl bu mərhələdə "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"ı (2:1), "Zirə" əlavə vaxtda "Neftçi"ni (1:0), "Şamaxı" "Baku Sportinq"i (1:0), "Sabah" əlavə vaxtda "İmişli"ni (2:1), "Qarabağ" isə "Karvan-Yevlax"ı (3:0) məğlub edib.

